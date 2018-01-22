Супруги из Украины на парусном катамаране преодолели Атлантический океан за 43 дня (видео)

Украинские путешественники преодолели Атлантику на парусном катамаране за 43 дня. Семья Солярчуков говорит, что такая поездка для них не первая. Это третий переход океана за два года, сообщает ТСН.

На этот раз в команде из семи человек они отправились с островов Кабо-Верде у Африки, пересекли Атлантику и остановились на Кубе. Такие путешествия - удовольствие не из дешевых - от 2 до 4 тысяч евро на каждого. Александр и Ольга сами из Херсона, занимаются предпринимательской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году житель Днепра преодолел 100 километров в египетской пустыне ради больных детей.