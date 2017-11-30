"Укрзализныця" увеличит количество международных рейсов: в какие страны можно добраться поездом

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" с 10 декабря увеличит количество международных рейсов до 14.

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Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, из Украины курсируют такие поезда: № 51/52 Львов - Варшава отправляется из Львова в 22:15 и прибывает в Варшаву в 03:31, а в обратном направлении поезд Варшава - Львов отправляется в 18:19 и прибывает во Львов в 07:15.

Поезд № 51/52 Львов – Вроцлав отправляется из Львова в 22:15 и прибывает во Вроцлав в 09:30, а в обратном направлении поезд отправляется в 18:15 и прибывает во Львов в 07:15.

Поезд №67/68 Киев – Варшава курсирует ежедневно и отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Варшаву в 08:29, а в обратном направлении поезд отправляется в 15:56 и прибывает в Киев в 08:34.

Поезд № 705/706 Киев – Перемышль курсирует ежедневно и отправляется из Киева в 06:00 и прибывает в Перемышль в 12:37, а в обратном направлении поезд отправляется в 15:42 и прибывает в Киев в 23:53.

Поезд № 715/716 Киев, Львов - Перемышль курсирует ежедневно и отправляется из Киева в 06:52 и прибывает в Перемышль в 15:05, а в обратном направлении поезд отправляется в 13:07 и прибывает в Киев в 23:10.

Поезд № 771 Киев – Братислава курсирует по понедельникам, вторникам, средам, субботам, воскресеньям и отправляется из Киева в 23:42 и прибывает в Братиславу в 05:25, а в обратном направлении поезд отправляется в 23:49 и прибывает в Киев в 07:43

Поезд № 771 Киев – Прага курсирует по понедельникам, вторникам, средам, субботам, воскресеньям и отправляется из Киева в 23:42 и прибывает в Прагу в 05:25, а в обратном направлении поезд отправляется в 23:49 и прибывает в Киев в 07:43.

Поезд № 81 Киев – Будапешт курсирует ежедневно и отправляется из Киева в 21:08 и прибывает в Будапешт в 18:37, а в обратном направлении поезд отправляется в 07:23 и прибывает в Киев в 07:43.

Поезд № 117 Киев – Бухарест по пятницам и отправляется из Киева в 20:05 и прибывает в Бухарест в 22:56, а в обратном направлении поезд отправляется в 06:15 и прибывает в Киев в 08:06.

Также, «Укрзализныця» с 10 декабря запустит ежедневный прямой поезд №751 Здолбунов (Ривненская область – УНИАН) - Ковель - Хелм (Польша). Поезд будет отправляться из Здолбунова в 09:00 и будет прибывает в Холм в 10:25, а в обратном направлении поезд отправляется в 17:35 и прибывать в Здолбунов в 00:08.

Кроме этого, поезд № 751/752 Ковель – Холм курсирует ежедневно и отправляется из Ковеля в 09:00 и прибывает в Холм в 13:41, а в обратном направлении поезд отправляется в 14:51 и прибывает в Ковель в 21:26.

В летнее время курсирует поезд Киев - Варна. Прошедшим летом он отправлялся из Киева в 20:12 и прибывал в Варну в 10:30, а в обратном направлении поезд отправлялся в 19:10 и прибывает в Ковель в 07:30. Стоимость проезда из Киева в Варну ориентировочно составляла 2840 грн, из Львова в Варну – 2400 грн.

Также, с 10 декабря будет курсировать беспересадочный вагон Киев - Вена через Будапешт. Поезд будет курсировать ежедневно и отправляется из Киева в 14:07 и прибывать в Вену в 11:20, а в обратном направлении поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:11.

Также с 10 декабря 2017 года «Укрзализныця» вводит новый поезд № 36/35 Одесса - Перемышль. Он будет курсировать круглогодично ежедневно в составе купейных вагонов. «Сейчас расписание по территории Польши еще дорабатывают польские железнодорожники. Расписание следования по территории Украины уже разработано: поезд будет отправляться из Одессы с 10 декабря в 18:26. Из Перемышля - с 11 декабря, прибывать в Одессу в 11:15.

В пресс-службе также отметили, что сейчас вопрос ценообразования на проезд в поездах международного сообщения находится на согласовании в причастных ведомствах, поэтому информация о стоимости проезда будет предоставлена дополнительно позже.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.