Октоберфест-2020 отменили из-за пандемии коронавируса

Пивной фестиваль ежегодно собирает около 6 миллионов посетителей.

Власти Баварии из-за пандемии коронавируса отменили ежегодный пивной фестиваль «Октоберфест-2020», который проходит в Мюнхене.

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Об этом заявили мэр Мюнхена Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает Süddeutsche Zeitung.

Стоит отметить, что запрет на фестивали и крупные мероприятия в Германии действует до 31 августа. А Октоберфест должен был пройти с 19 сентября по 4 октября.

Пивной фестиваль ежегодно собирает около 6 миллионов посетителей. В 2019 году на Октоберфесте выпили 7,3 миллиона литров пива и съели свыше 120 быков. Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига.

Как сообщал ранее УНИАН, 15 апреля руководство Европейского союза официально выдвинуло три условия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Некоторые страны Европы начали объявлять об отмене массовых мероприятий как минимум до конца лета 2020 года.

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