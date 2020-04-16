Впереди скучное лето: страны мира одна за другой отменяют фестивали до конца августа

Все массовые мероприятия, запланированные на лето, уже отменили в Германии и Бельгии, также массовые отмены происходят в США.

После того как 15 апреля руководство Европейского союза официально определило три критерия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, некоторые страны Европы начали объявлять об отмене массовых мероприятий как минимум до конца лета 2020 года.

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В частности, власти Евросоюза акцентировали внимание на том, что ограничения стоит снимать постепенно, не спеша с разрешением массовых собраний людей. В этот же день ряд стран отреагировали на это заявление.

В частности канцелер Германии Ангела Меркель представила план поэтапного выхода страны из карантина. С 20 апреля в ФРГ снова начнут работать магазины площадью до 800 метров квадратных, автосалоны, книжные и веломагазины, а с 4 мая в Германии заработают парикмахерские. При этом владельцы всех заведений должны будут обеспечить соблюдение правил гигиены и регулярную дезинфекцию.

Также с начала мая постепенно возобновят работу школы: сначала к занятиям вернутся ученики выпускных классов, а позже все остальные.

Кроме того, до 4 мая будет закрыто авиасообщение Германии с Италией и Испанией. Продолжит действовать контроль на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Выезжать в эти страны смогут только дальнобойщики и те, кто в них работает.

В то же время, до каких пор будут запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах, а также закрыты кафе, бары, рестораны и развлекательная инфраструктура - власти Германии не прогнозируют. Массовые мероприятия в стране не будут проводить до 31 августа 2020 года. Еще вчера многие летние музыкальные фестивали в Германии, которые в стране проходят чуть ли не каждую неделю, начали объявлять об отмене или переносе на 2021 год.

Аналогичные решения по отмене массовых мероприятий до конца лета начали объявлять и другие страны Евросоюза, например, Rock Werchter 2020 и Tomorrowland 2020 в Бельгии. Также в последние дни было объявлено об отмене большинства музыкальных, культурных и других фестивалей в США.

Вероятно, эта тенденция распространится и на другие страны Европы и не только, да и Украина вполне возможно последует примеру, так что нас ждет невероятно скучное лето 2020.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Евросоюз планирует постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения на пересечение границ шенгенской зоны. Тем не менее, ожидать того, что это произойдет скоро, не стоит. По самым оптимистичным прогнозам, люди смогут путешествовать по миру не раньше осени 2020.