Коронавирус в мире: МИД призывает украинцев воздержаться от туристических путешествий, в частности в Египет и Таиланд

Внешнеполитическое ведомство призывает воздержаться от решений, которые ставят самих украинцев под угрозу.

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом, в частности Египет и Таиланд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

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"У меня сейчас есть призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не уехали в туристическую поездку... воздержаться от осуществления туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом, особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан, Египет, Таиланд и другие", - отметил Кулеба.

Он уверяет, что МИД сделает все, чтобы защитить украинцев и помочь, но призывает воздержаться от решений, которые ставят самих украинцев под угрозу.

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