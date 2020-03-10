МАУ отменила некоторые рейсы в 16 стран мира из-за коронавируса

Будут отменены также часть внутренних рейсов авиакомпании.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила часть авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса.

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"В связи с рекомендациями правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, ограничении интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", - говорится в сообщении.

О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии в МАУ обещают сообщить дополнительно.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить по телефону контактного центра авиакомпании", - добавили в авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряде стран из-за распространения китайского коронавирус по всему миру.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.