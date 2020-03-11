В штаб-квартире ООН временно прекратят экскурсии из-за коронавируса

Там уменьшили количество сотрудников, присутствующих в секретариате.

В Нью-Йорке штаб-квартиру Организации объединенных наций закроют для проведения массовых мероприятий и экскурсий.

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Об этом сообщила заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг на своей странице в Twitter. "Из-за большой осторожности и после решения о сокращении количества сотрудников, присутствующих в Секретариате ООН, было решено закрыть комплекс для широкой публики и временно приостановить все экскурсии до дальнейшего уведомления", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Ватикан закрыл площадь и собор Святого Петра из-за коронавируса. В частности, закрывается площадь перед собором, почтовая служба и столовая, а вход в аптеку и супермаркет будет ограничен.