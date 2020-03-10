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Ватикан закрыл площадь и собор Святого Петра из-за коронавируса

16:40, 10 марта 2020
Новости туризма
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Также закрывается площадь перед собором \ фото УНИАН

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Также закрывается площадь перед собором, почтовая служба и столовая, а вход в аптеку и супермаркет будет ограничен.

«В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов», - говорится в сообщении службы печати Святого престола, передает kommersant.

Всего в мире заразились более 114 тыс., умерли более 4 тыс. человек. В Италии заразились более 9 тыс. человек, около 500 умерли. В Ватикане зафиксирован один случай заболевания.

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