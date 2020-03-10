Из-за коронавируса в аэропорту Дубая отключили "умные" рамки

В ОАЭ приостановили работу автоматизированной системы паспортного контроля Smart Gates в Международном аэропорту Дубая.

В Международном аэропорту Дубая с 8 марта была приостановлена работа автоматизированной системы паспортного контроля Smart Gates для прибывающих и вылетающих пассажиров.

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Такой шаг был осуществлен в качестве меры борьбы с распространением коронавируса, передает russianemirates.com. Данная мера соответствует директивам Главного управления гражданской авиации и органов здравоохранения ОАЭ.

Специалисты Управления здравоохранения Дубая проводят мониторинг температуры тела пассажиров, прибывающих из Таиланда, Ливана, Сирии, Италии и Китая.

Также приостановлены полеты в Бахрейн, Иран и Китай.

Помимо прочего рейсы из Саудовской Аравии осуществляются только из аэропортов городов Эр-Рияд, Джидда и Эд-Даммам.

Также стоит отметить о запрете въезда в Кувейт лицам, путешествующим через Дубай, являющимися резидентами или ранее посетившими Бангладеш, Филиппины, Индию, Шри-Ланку, Ливан, Египет и Сирию.