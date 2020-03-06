Qatar Airways предлагает бесплатные экскурсии и визит в парк развлечений к билетам в Таиланд

Условия акции предусматривают, что билеты должны быть куплены из Киева в Бангкок или Пхукет до 20 марта 2020 года на рейсы до 31 августа 2020 года.

Qatar Airways вместе с Туристическим управлением Таиланда предложили пассажирам, путешествующим с детьми, бесплатное посещение парка развлечений или экскурсии в качестве бонуса к купленным билетам в Таиланд.

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Условия акции предусматривают, что билеты должны быть куплены из Киева в Бангкок или Пхукет до 20 марта 2020 года на рейсы до 31 августа 2020 года, сообщает avianews.com.

При полете в Бангкок пассажиры с детьми могут совершить бесплатную экскурсию «Наследие династии Чакри» от Exotic Voyage, которая включает поход в королевский дворец и посещение храма Ват Пхракэу, который также называют храмом Изумрудного Будды.

В случае путешествия на Пхукет пассажиры смогут бесплатно посетить парк развлечений для детей Rawai Park.