В Украине запускают первый прямой рейс из Киева на Пхукет

Прямые чартерные рейсы стартуют 26 октября и будут выполняться каждые 11 дней.

В Украине запускают прямые чартерные рейсы из Киева на остров Пхукет (Таиланд).

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Авиаперевозчик Azur Air Ukraine будет выполнять рейсы каждые 11 дней на самолете Boeing 767-300 вместимостью 330 кресел, сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour, которому принадлежит авиакомпания.

Первый такой рейс стартует уже 26 октября 2018 года.

"Таким образом, украинские туристы смогут с максимальным комфортом и с минимальными затратами времени путешествовать из Киева в Пхукет, где их ждет настоящий туристический рай с тропическими романтическими островами и пляжами, многочисленными гостиницами и ресторанами", - сообщил генеральный директор Anex Tour в Украине Илькер Адигюзель.

"Мы ожидаем увеличения количества украинских отдыхающих на Пхукете в этом туристическом сезоне благодаря прямой чартерной программе от Anex Tour. Думаю, особенно этой новости обрадуются семьи с маленькими детьми, которые раньше часто воздерживались от поездок на тайские острова из-за отсутствия прямого авиасообщения", – прокомментировал событие глава представительства Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Украине Николас Димитрофф.

Также сообщается, что в 2017 году Таиланд посетили 61 тысяча украинских туристов, что позволило Украине выйти на 2-е место в Центральной и Восточной Европе по количеству поездок в Таиланд, уступив только Польше.

Как сообщал УНИАН, итальянский лоукостер с марта запустит рейсы из Киева в Геную.