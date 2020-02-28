Из-за боязни коронавируса украинцы отказываются от путевок, однако туркомпании не спешат возвращать деньги (видео)

Одна из причин отказов от приобретенных ранее туров - сокращение программы визита из-за ограничительных мероприятий в городах, где обнаружены вспышки коронавируса.

Из-за коронавируса украинские туристы массово отказываются путешествовать в другие страны мира. Мол, по ту сторону границы риск заболеть значительно выше, говорится в сюжете ТСН.

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Туристические агентства спад спроса на популярные туры почувствовали, но, говорят, компенсировать уже купленные путевки никому не будут. Одна из причин отказов от приобретенных ранее туров - сокращение программы визита из-за ограничительных мероприятий в городах, где обнаружены вспышки коронавируса.

Как рассказывает Николай, который неделю назад приобрел путевку в заветную Венецию и которому во время покупки туроператор не сообщил о коронавирусе в Италии, теперь вынужден отменить свои планы. Ведь через несколько дней после приобретения путевки туроператор заявил: экскурсии в массовые места из-за коронавируса в Италии отменили.

"Мой тур, который планировался, он будет настолько ограничен, что у меня уже нет желания, и опасно ехать", - рассказывает парень.

Теперь он вместо того, чтобы паковать чемоданы, пытается отвоевать ранее уплаченные за поездку деньги.

"Я пытался у своего туроператора и турагента отказаться от тура, который по закону является форс-мажорной ситуацией. Но оператор мне не позволяет отменить тур. Они еще и требуют штраф в размере 60%", - рассказывает Николай.

В похожую беду попали 15 украинцев, которые должны были в начале марта лететь на марафон в Японию. Марафон отменили, а за уже купленные билеты только извинились. Похожее слышат все, кто хотел, но передумал путешествовать, главным образом, в Италию.

"Рекомендации не посещать Италию как таковой не было", - рассказывает президент Ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

По его словам, запрещенных для въезда стран, кроме Китая, в мире сейчас нет. Следовательно, там, где из-за коронавируса ввели карантин, как в Италии, возмещение за отказ от поездки происходит по стандартной схеме. А, следовательно, в большинстве турагенств получить ее без штрафов можно, но только если вы обратитесь не позднее, чем за месяц до поездки.

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"Туроператоры работают по стандартной системе со стандартными штрафными санкциями. То есть это достаточно невыгодно сдавать", - объясняет Антон Рудич.

В то же время, директор одной из украинских туркомпании рассказывает, что у них пока отказов от туров не было. Конечно, люди волнуются и постоянно звонят по поводу поездки. Туркомпании со своей стороны пытаются или немного изменить маршрут путешествия, или предложить другие даты.

В свою очередь МИД Украины выпустил рекомендации для туристов, которые планируют посетить регионы, где были выявлены случаи коронавируса. Прежде всего рекомендуют обязательно оформлять страховку, а при покупке путевки внимательно перечитывать условия договора. Кроме этого, не следует забывать о правилах гигиены: регулярно мыть руки, меньше касаться лица и использовать антисептики.

Как ранее сообщал УНИАН, Минздрав разработал инструкции для украинцев, которые едут в страны со случаями коронавируса.

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