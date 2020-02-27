От Австралии до Фарер: канал 1+1 покажет популярное тревел-шоу блогера Антона Птушкина

В эфире 1+1 зритель увидит страны, о которых стоит мечтать, и места, в которых стоит побывать - Австралию, Исландию, Канаду, Фарерские острова и еще несколько невероятных уголков планеты.

Уже скоро на канале 1+1 состоится телевизионная премьера - «Великі випуски з Антоном Птушкіним». Ведущий и автор передачи - тревел-документалист Антон Птушкин в течение последних двух лет для собственного YouTube-канала снял более десятка видео о своих впечатляющих путешествия по разным странам и континентам, которые уже набрали миллионы просмотров. Семь самых популярных из них и станут «Великими випусками».

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В эфире 1+1 зритель увидит страны, о которых стоит мечтать, и места, в которых стоит побывать - Австралию, Исландию, Канаду, Фарерские острова и еще несколько невероятных уголков планеты. Особенность проекта заключается в том, что все выпуски создавались одним путешественником, который самостоятельно путешествует по миру. Как шутит сам Антон Птушкин, его съемочная команда - это два дрона, три камеры и один автомобиль.

«Большие выпуски» - это путешествия без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария. Это возможность за 45 минут узнать о стране в целом - ее жизни, законах, людях, увидеть красоту и интересные места с точки зрения туризма. Вас ожидает полное погружение в города, страны и местную атмосферу», - рассказывает о проекте Антон Птушкин.

Молодой и харизматичный тревел-документалист надеется, что его «Великі випуски» смогут вдохновить всех украинцев больше путешествовать и открывать интересные места планеты.

Старт проекта «Великі випуски з Антоном Птушкіним» запланирован уже этой весной на телеканале 1+1.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 29 января на 1+1 вышел новый сезон популярной программы «Мир наизнанку», в которой украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров уже более десяти лет знакомит зрителя с «другой стороной» различных экзотических стран. На этот раз команда проекта отправилась в Китай. Больше о новом сезоне Дмитрий Комаров рассказал в интервью УНИАН.Туризм.

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