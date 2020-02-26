Air New Zealand установит в самолетах модули для отдыха (видео)

Отдых в Skynest будет продаваться как отдельная услуга, которую пассажиры эконом-класса смогут забронировать дополнительно к обычному креслу.

Air New Zealand представила новые модули для отдыха пассажиров эконом-класса Skynest (воздушное гнездо), которые похожи на открытые купе в плацкартных вагонах.

Читайте такжеКаждый четвертый авиарейс в Европе вылетал в январе раньше расписания

В Skynest размещается 6 полок, расположенных в три уровня друг напротив друга. Длина полки составляет около 2 м, ширина - 58 см. К каждому спальному месту прилагается подушка, одеяло, простыня, шторка для обеспечения приватности и затычки для ушей, сообщает avianews.com.

В будущем авиакомпания намерена изучить возможность добавления в модуль специальных ламп для чтения, USB-порта для зарядки и вентиляции.

На разработку Air New Zealand потратила три года и изучила пожелания более 200 клиентов. Авиакомпания намерена проработать возможность установки нового модуля в самолетах, которые выполняют сверхдальние рейсы. Отдых в Skynest будет продаваться как отдельная услуга, которую пассажиры эконом-класса смогут забронировать дополнительно к обычному креслу.