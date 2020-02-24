Вспышка коронавируса: МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Иран и Италию

Гражданам Украины, которые сейчас находятся в Иране и Италии, рекомендуется следовать указаниям властей и принимать необходимые меры для для обеспечения собственной безопасности.

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и северные регионы Италии в связи с распространением коронавируса в этих странах.

Об этом говорится в соответствующих рекомендациях внешнеполитического ведомства Украины.

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В частности, МИД рекомендует отменить или отложить необязательные поездки в иранских городов Тегеран, Кум, Арак и Гилан.

В Италии гражданам Украины следует временно воздержаться от поездок в пораженные провинции регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

В то же время, тем гражданам Украины, которые сейчас находятся в Иране и Италии, МИД советует проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины.

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