В терминале D «Борисполя» может появиться зона трансфера для внутренних рейсов

Это связано с намерением «Розы Ветров» запустить новую программу полетов в регионы Украины.

Аэропорт «Борисполь» изучит возможность создания полноценной трансферной зоны в терминале D для пересадки пассажиров между внутренними рейсами, сообщил журналистам гендиректор предприятия Павел Рябикин.

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По его словам, это связано с намерением «Розы Ветров» запустить новую программу полетов в регионы Украины. Поиск возможного решения осложняется проектом терминала, поскольку он изначально планировался как международный, и внутренняя зона в нем появилась после перепланировки только в 2014 году, пишет avianews.com.

До появления отдельного трансферного коридора пассажиры, имеющие стыковки на рейсы между городами Украины в "Борисполе", вынуждены будут по прилету выходить в общую зону на первом уровне, а затем подниматься на второй этаж терминала D, где повторно проходить контроль безопасности.

«Роза Ветров» начнет поэтапно запускать новую программу внутренних рейсов в апреле 2020 года после получения самолетов ATR 72. В дополнение к рейсам Киев-Одесса и Киев-Днепр авиакомпания откроет рейсы из Киева во Львов, Николаев и Харьков.

Полеты по всем направлениям будут выполняться ежедневно, в некоторых случаях до четырех раз в день. Минимальная цена авиабилетов начинается от 570 грн в одну сторону с учетом перевозки ручной клади 7 кг и багажа 23 кг.

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