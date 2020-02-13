"Роза Ветров" расширяет программу полетов по Украине: появились шесть новых направлений

Цены на новых направлениях стартуют от 1460 гривень.

Авиакомпания "Роза Ветров" расширит свою программу внутренних перелетов до шести направлений в сезоне летней навигации 2020 года.

Как сообщает портал avianews, новые данные уже загружены в систему бронирования по состоянию на 13 февраля. Согласно информации, доступной на момент подготовки материала, поэтапный запуск дополнительных маршрутов начнется с 13 апреля.

Первыми, с 13 апреля, "Роза Ветров" начнет выполнять полеты из Киева во Львов и Харьков. В Харьков авиакомпания будет летать один раз в день на ежедневной основе, тогда как во Львов два раза в день, а с июне увеличит частоту до трех в день.

С 12 мая в маршрутную сеть авиакомпании добавится направление Киев-Запорожье, которое будет обслуживаться двумя ежедневными рейсами. С 18 мая "Роза Ветров" откроет ежедневные рейсы из Киева в Николаев.

Читайте такжеWizz Air приостановит полеты из Одессы

Также в рамках летнего расписания авиакомпания сохранит свой нынешний внутренний маршрут Киев-Днепр с постепенным наращиванием частоты полетов до четырех в день и постепенно увеличит частоту полетов на маршруте Киев-Одесса до двух рейсов в день в апреле и до трех рейсов в день в июне.

В системе бронирования указано, что полеты по внутренним маршрутам будут выполняться региональными турбовинтовыми самолетами ATR 72 и региональными реактивными самолетами Embraer 145. Вылеты и прилеты в Киеве будут обслуживаться в терминале D аэропорта Борисполь. Все загруженные тарифы включают перевозку багажа 23 кг.

Цены на внутренние рейсы "Роза Ветров" на даты в мае 2020 года в одну сторону:

Киев-Запорожье — от 1460 грн

Киев-Днепр — от 1460 грн

Киев-Одесса — от 1900 грн

Киев-Харьков — от 1900 грн

Киев-Львов — от 2490 грн

Киев-Николаев — от 2490 грн

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины планирует в текущем году увеличить долю лоукост-авиакомпаний на украинском рынке авиационных перевозок до 45%.