Эйфелеву башню вновь закрыли для туристов

Это уже третий раз с начала забастовки в декабре, когда Эйфелеву башню закрывают для посетителей.

Эйфелева башня остается закрытой для посетителей в пятницу из-за участия части ее сотрудников в забастовке против пенсионной реформы.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Доля персонала, присутствующего на рабочих местах, не позволяет посетителям быть размещенными в оптимальных условиях безопасности и приема", - сообщила компания-оператор памятники SETE, добавив, что площадь перед башней остается доступной.

Это уже третий раз с начала забастовки в декабре, когда Эйфелеву башню закрывают для посетителей.

В пятницу в Париже и других городах Франции ожидается ряд акций. В этот день правительство должно представить парламенту два законопроекта, которые имеют целью создать универсальную пенсионную систему, основанную на баллах.