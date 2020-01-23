Forbes: Не стоит игнорировать Киев, путешествуя в Чернобыль

Издание называет украинскую столицу настоящей жемчужиной Восточной Европы.

Чернобыль в прошлом году привлек особое внимание туристов из разных уголков мира. Но Киев заслуживает это даже больше.

«Я поехала в Киев не ради украинской культуры или чтобы узнать больше об истории Восточной Европы. Нет, со стыдом должна признаться, что Киев был лишь остановкой перед экскурсией в Чернобыль. Но я быстро поняла, что столица страны была достойна большего, чем брошенный вскользь взгляд. Это бесконечный выбор кухни со всего света, невероятная советская архитектура в смеси с современным дизайном, а также довольно приятные местные жители», - пишет на страницах Forbes Тереза Кристин.

Читайте такжеЦифры впечатляют: стало известно количество туристов, посетивших Чернобыль этого года

Она замечает, что шарм Киева не такой, как у романтических городов вроде Парижа или Венеции. У украинской столицы он особенный.

«Киев отличается печальной красотой. Но вы поймете, что великая сила народа и города заставят вас любить эту жемчужину Восточной Европы даже больше», - замечает автор.

Невозможно очертить историю Украины лишь несколькими предложениями. Но понимание прошлого страны добавит глубины к посещению ее столицы. Много веков страна была местом контакта Запада с Востоком. Поэтому очень долго к ней относились как к пешке в больших играх. Только с 1991 года после распада СССР Украина стала независимой. Но даже в последние годы ей приходится иметь дело с коррумпированными лидерами и российской оккупацией Крыма.

Путешественникам, которых интересует украинская история, автор советует посетить в Киеве музей Голодомора и Национальный музей истории Украины. Монумент Матери-Родины и людный Майдан Независимости тоже обязательно нужно увидеть собственными глазами. Также автор советует посетить киевский Подол, один из старейших районов города с собственным характером. Но его глубокая история смешивается с модными кафе и современной креативной сценой.

Читайте такжеКиев попал в топ-50 самых инстаграмных городов мира

Район имеет «определенный уникальный местный колорит». К тому же здесь не так людно, как на Крещатике. Если просто пройтись по Контрактовой площади мимо колеса обозрения, наслаждаясь архитектурой местных церквей, а затем заскочить в одно из уютных кафе, то можно немного почувствовать вкус жизни киевлян.

По украинской кухне автор признает, что борщ может прийти в голову первым как пример того, что стоит попробовать. Но в Киеве можно найти значительно больше, чем только это. Если хочется что-то традиционное, но в современной интерпретации, то можно, например, попробовать "налисники". Также автор обращает внимание на украинские сладости.

В отличие от других городов, которые вызывают восторг с первого же взгляда, Киеву может понадобиться немного времени, чтобы его настоящая красота раскрылась. Однако, он стоит времени и усилий. В столице Украины есть скрытые жемчужины. Украинцев автор описывает кажущимеся на первый взгляд замкнутыми. Но они быстро снимают свою защиту и готовы тепло приветствовать гостей.