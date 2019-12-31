Праздник приближается: в Нью-Йорке зажгли знаменитый хрустальный шар (фото, видео)

Идея именно так отмечать праздник возникла в начале 20-го века, когда в городе запретили фейерверки.

В Нью-Йорке подняли и зажгли знаменитый 4-метровый хрустальный шар, который, по традиции,опустят на Таймс-Сквер в момент наступления Нового года.

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Как говорится в сюжете ТСН, идея именно так отмечать праздник возникла в начале 20-го века, когда в городе запретили фейерверки.

Ежегодно за действом наблюдают сотни тысяч людей - как местных, так и туристов. Нынешняя шар будет сиять еще ярче - ее украсили хрустальными фрагментами ручной работы.