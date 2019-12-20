Появился специальный девайс для виртуальных путешествий в Лапландию (видео)
09:45, 20 декабря 2019Новости туризма
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Разработчики назвали главные преимущества таких путешествий.
Желающим попасть в Лапландию предлагают виртуальное путешествие / скриншот видео ТСН
Финские разработчики предлагают попасть в Лапландию с помощью виртуального пространства.
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Как говорится в сюжете ТСН, разработчики отмечают, что посетить резиденцию Санты в Рованиеме не всем по карману, да и не все любят мороз и вьюги. А потому, предлагают специальный девайс, который поможет перенестись в сказочную страну с северным сиянием, яркими новогодними огнями, а главное – в резиденцию главного Санты планеты.
Кроме того, убеждают разработчики, виртуальное путешествие, в отличие от перелетов, не вредит окружающей среде.
Финские разработчики предлагают попасть в Лапландию с помощью виртуального пространства
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