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Появился специальный девайс для виртуальных путешествий в Лапландию (видео)

09:45, 20 декабря 2019
Новости туризма
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Желающим попасть в Лапландию предлагают виртуальное путешествие / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, разработчики отмечают, что посетить резиденцию Санты в Рованиеме не всем по карману, да и не все любят мороз и вьюги. А потому, предлагают специальный девайс, который поможет перенестись в сказочную страну с северным сиянием, яркими новогодними огнями, а главное – в резиденцию главного Санты планеты.

Кроме того, убеждают разработчики, виртуальное путешествие, в отличие от перелетов, не вредит окружающей среде.

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