Появился специальный девайс для виртуальных путешествий в Лапландию (видео)

Разработчики назвали главные преимущества таких путешествий.

Финские разработчики предлагают попасть в Лапландию с помощью виртуального пространства.

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Как говорится в сюжете ТСН, разработчики отмечают, что посетить резиденцию Санты в Рованиеме не всем по карману, да и не все любят мороз и вьюги. А потому, предлагают специальный девайс, который поможет перенестись в сказочную страну с северным сиянием, яркими новогодними огнями, а главное – в резиденцию главного Санты планеты.

Кроме того, убеждают разработчики, виртуальное путешествие, в отличие от перелетов, не вредит окружающей среде.