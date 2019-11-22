В Лапландии запустили онлайн-трансляцию полярной ночи

Посетители сайта смогут наблюдать за тем, что происходит на главной улице села.

В деревне Хетта (север Финляндии) установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь в режиме онлайн. За тем, как солнце перестанет подниматься над Лапландией, можно будет наблюдать с 6 декабря по 6 января.

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Камера уже ведет трансляцию, на которой пока можно увидеть пейзажи тундры на севере Финляндии. Онлайн-трансляцию можно увидеть по ссылке.

Посетители сайта смогут наблюдать за тем, что происходит на главной улице села во время отсутствия солнечного света, а также как меняются краски на небе во время северного сияния.

Трансляция полярной ночи в деревне Хетта уже стала традиционной, а в прошлом году ее просмотрели 73 тысячи человек.