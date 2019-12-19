"Укрзализныця" назначила 33 дополнительных поезда на зимние праздники: список

Традиционно самыми популярными направлениями зимой являются Львов, Одесса и Ужгород.

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников назначила 33 дополнительных поезда и продлила маршрут 8 поездов.

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Как сообщила пресс-служба компании, традиционно самыми популярными направлениями зимой являются Львов, Одесса и Ужгород.

В частности, поезд № 181/182 Киев - Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26,29,30 декабря и 3, 4, 7, 8, 11 января в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева в 00:55 поезд будет отправляться 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря и 4, 5, 8, 9 января, а прибытие во Львов будет в 10:36.

Поезд № 217/218 Киев – Львов будет отправляться из Киева 21-30 декабря, 1-12 января, а из Львова 21-31 декабря, 2-12 января. Отправление из Киева в 15:02, прибытие во Львов в 00:09, обратно отправление в 1:28, прибытие в Киев в 09:14.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель будет курсировать 28, 30 декабря и 2, 4, 8, 10, 12 января. Из Киева - в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля - в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 295/296 Киев - Ковель будет курсировать из Ковеля в Киев 20 декабря, из Киева - 13 января. Отправление из Киева в 09:20 и прибытие в 20:00. Из Ковеля отправление в 7:42 и прибытие в Киев в 19: 22.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева 20 22-26, 28-30 декабря, 2,3,5-9,11,12,14 января. Из Ужгорода 20, 21, 23-27, 29, 30 декабря, 1, 3,4,6-10,12,13 января. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в 11:58. Из Ужгорода - в 18:15 и прибытие в 8:40.

Поезд № 239/207 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева 26,27 декабря, 6-9 января. Из Ужгорода 27-30 декабря и 1 января. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в 10:58. Из Ужгорода отправление в 18:00 и прибытие в 10:20.

Поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет отправляться из Киева 21-31 декабря, 1-12 января. Из Черновцов 21-31 декабря и 2-12 января. Отправление из Киева в 1:37 и прибытие в 17:38. Из Черновцов - в 22:26 и прибытие в 14:52.

Поезд № 263/264 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева 14 января, из Ивано-Франковска 23 декабря. Отправление из Киева в 15:02, прибытие в Ивано-Франковск в 2:43. Отправление из Ивано-Франковска 9:12, прибытие в Киев в 00:02.

Поезд № 249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 20-27 декабря, 6,7 января. Из Черновцов 21-30 декабря. Отправление из Киева в 15:09 и прибытие в 8:15. Из Черновцов - в 19:15 и прибытие в 11:56.

Поезд № 245/246 Киев - Ворохта будет отправляться из Киева 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января. Из Ворохты 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января. Из Киева - в 20:21 и прибытие в Ворохту в 12:02. Из Ворохты - в 13:51 и прибытие в столицу в 5:28.

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Поезд № 221/222 Киев - Каменец-Подольский будет отправляться через день из Киева с 28 декабря по 13 января, из Каменец-Подольского с 29 декабря по 14 января. Отправление из Киева в 23:59, прибытие в Каменец-Подольский в 8:57. Отправление из Каменец-Подольского 19:04, прибытие в Киев в 4:47.

Поезд № 233/234 Киев - Винница будет курсировать 28, 30 декабря, 1, 3, 7, 11, 13 января. Отправление из Киева в 13:27, прибытие в Винницу в 16:30. Отправление из Винницы 17:30, прибытие в Киев в 21:20.

Поезд № 202/201 Жмеринка - Киев будет отправляться из Жмеринки 20 декабря, из Киева 12 января. Из Жмеринки отправление в 20: 48 и прибытие в Киев в 00:37. Из Киева - в 16:07, прибытие в Жмеринку в 21:30.

Поезд № 216/215 Жмеринка - Киев будет отправляться из Жмеринки 23 декабря, из Киева 14 января. Из Жмеринки отправление в 14:20, прибытие в Киев в 19:28. Из Киева - в 6:06, прибытие в Жмеринку в 11:31.

Поезд № 248/247 Хмельницкий - Киев будет отправляться из Хмельницкого 21 декабря, из Киева 13 января. Из Хмельницкого - в 18:40 и прибытие в Киев в 00:20. Из Киева отправление в 16:07, прибытие в Хмельницкий в 22:45.

Поезд № 253/254 Киев - Хмельницкий будет отправляться в обоих направлениях 22,29,31 декабря, 7,11 января. Отправление из Киева в 6:33, прибытие в 13:07. Из Хмельницкого отправление в 15:37, прибытие в 21:47.

Поезд № 213/214 Днепр - Киев будет отправляться из Днепра 20 декабря. Отправление из Днепра в 10:30 и прибытие в 19:22.

Поезд № 215/216 Кривой Рог - Киев будет отправляться из Кривого Рога 25 декабря. Отправление из Кривого Рога в 09:57 и прибытие в 19:22.

Поезд № 282/281 Киев -Новоалексеевка будет отправляться из Киева 27 декабря, 11, 13 января. Из Новоалексеевки 28, 30 декабря. Отправление из Киева в 21:47, прибытие в 12:40. Отправление из Новоалексеевки в 14:55 и прибытие в 4:46.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев будет отправляться из Киева 21, 23, 25, 29 декабря, 3, 9, 13 января, из Николаева 20, 22, 24, 28 декабря и 2, 8, 12 января. Отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:40. Отправление из Николаева 22:13, прибытие в Киев в 12:32.

Поезд № 209/210 Киев - Одесса будет отправляться из Одессы 20, 21 декабря. Отправление из Одессы 5:07, прибытие в Киев в 14:48.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет отправляться 29 декабря, 4, 7, 12 января. Из Киева – в 7:46 и прибытие в Одессу в 17:55. Из Одессы - в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд № 277/224 Киев - Одесса будет отправляться из Одессы 27 декабря и 11 января, из Киева 31 декабря. Отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в 20:31.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 20, 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 11, 12 января. Из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр - Харьков будет отправляться из Одессы 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 1,3,5,7,9,11 января. Из Харькова 22, 24, 26,28,30 декабря, 2,4,6,8,10,12 января. Отправление из Одессы в 23:38 и прибытие в 14:55. Отправление из Харькова в 17:36 и прибытие в 8:20.

Поезд № 258/227 Одесса - Ужгород будет отправляться из Одессы 21, 23, 25 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января. Из Ужгорода 22, 24, 26 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января. Отправление из Одессы в 16:54, прибытие в 11:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие в 9:30.

Поезд № 168/168 Львов - Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2, 8, 11 января. Из Львова - в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Из Одессы - в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 193/194 Ивано-Франковск - Львов будет отправляться из Ивано-Франковска и Львова 29,30 декабря, 5, 8, 12 января. Отправление из Ивано-Франковска в 11:18, прибытие в 14:20. Отправление из Львова в 14:20 и прибытие в 18:00.

Поезд № 202/201 Львов - Ужгород будет курсировать 29 декабря и 1, 11 января. Из Львова отправление в 6:43, прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Поезд № 204/203 Львов - Днепр будет отправляться из Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Из Днепра 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января. Из Львова в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Из Днепра - в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40.

Поезд № 755/756 Киев - Львов будет отправляться из Киева 28,29,30 декабря, 4,5,8 января, из Львова 27,28,29 декабря, 3,4,7 января. Из Киева - в 00:15 и прибытие во Львов в 5:47. Из Львова в - 23:00 и прибытие в Киев в 5:50.

Поезд № 225/226 Киев - Львов будет отправляться из Киева 31 декабря, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 января, из Львова 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 января. Из Киева - в 01:30 и прибытие во Львов в 10:00. Из Львова - в 15:20 и прибытие в Киев 00:25.

Поезд № 258/257 Киев - Днепр будет отправляться из Киева 13 января. Из Киева в 01:06 и прибытие в Днепр в 09:40.

Также, назначены дополнительные рейсы для четырех поездов. Так, поезд № 31/32 Киев - Рига будет отправляться в Ригу 22 и 26 декабря, а из Риги 23 и 27 декабря. Отправление из Киева в 12:45 и прибытие в Ригу в 08:08. Отправление из Риги 19:40 и прибытие в Киев в 15:52.

Поезд № 111/112 Харьков - Львов будет отправляться во Львов 21, 23, 25, 27,29 декабря, 1,3,5,7,9,11 января. В Харьков 22, 24, 26,28,30 декабря, 2,4,6,8,10,12 января. Отправление из Харькова в 16:13, прибытие в 12:01. Отправление из Львова в 14:30, прибытие в 10:23.

Поезд № 781/782/774 Черкассы - Киев - Шостка будет курсировать 24, 31 декабря, 7 января. Отправление из Черкасс в 06:30 и прибытие в Киев в 10:07, из Киева - в 20:00 и прибытие в Черкассы в 23:39, из Шостки - в 15:21 и прибытие в Киев в 19:27, из Киева отправление в 10:32 и прибытие в Шостку в 14:36.

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Поезд № 797/798 Харьков - Запорожье будет курсировать 31 декабря и 7 января. Из Харькова - в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, из Запорожья в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

Кроме этого, на праздничные даты продлен маршруты восьми поездов. Так, поезд № 72 Запорожье - Киев продлен до Чопа и будет отправляться из Запорожья ежедневно с 22 декабря по 12 января, из Чопа - с 24 декабря по 14 января. Отправка из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующего дня. Из Чопа отправление в 1:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня.

Поезд № 76/75 Кривой Рог - Киев продлен до Ужгорода, будет отправляться из Кривого Рога ежедневно с 27 декабря по 13 января, из Ужгорода - с 29 декабря по 14 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:28 следующего дня, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23 следующего дня.

Поезд № 179/192 Днепр - Киев продлен до Львова и будет отправляться из Днепра с 25 декабря по 11 января, из Львова - с 26 декабря по 12 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. Из Львова в 23:19 и прибытие в Днепр в 17:17.

Поезд № 243/244 Ивано-Франковск - Киев продлен до Днепра и будет отправляться из Ивано-Франковска - с 23 декабря по 12 января, из Днепра - с 25 декабря по 14 января. Из Ивано-Франковска в 21:55 и прибытие в Днепр в 17:49. Из Днепра в 09:20 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд № 180/291 Львов - Киев продлен до Днепра и будет отправляться из Львова с 26 декабря по 12 января, из Днепра - с 27 декабря по 13 января. Из Львова в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Из Днепра в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев продлен до Винницы будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2, 8, 10 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.

Поезд № 26/25 Одесса - Львов продлен до Ужгорода и будет отправляться из Одессы через день с 22 декабря по 12 января, из Ужгорода с 23 декабря по 13 января. Отправление из Одессы в 18:25, прибытие в Ужгород в 13:55. Из Ужгорода отправление в 16:43, прибытие в Одессу в 11:15.

Поезд № 140/139 Лисичанск - Днепр продлен до Херсона и будет отправляться из Лисичанска 28,29 декабря, 1,4,8,11,12 января, из Херсона 29,30 декабря, 2,5,9,12,13 января. Отправление из Лисичанска в 21:35, прибытие в Херсон в 19:10. Из Херсона отправление в 22:17, прибытие в Лисичанск в 19:50.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в период новогодних и рождественских праздников назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.