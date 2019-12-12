Остров любви: в Хмельницком появится новая изюминка для туристов

Также в городе откроют современный трехэтажный музейный комплекс.

В 2020 году в городе Хмельницкий откроют современный музейный комплекс и "остров любви".

Об этом рассказал хмельницкий городской председатель Александр Симчишин, сообщает Zruchno.Travel.

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Он отметил, что на территории комплекса разместят сразу четыре музея: Музей города Хмельницкого, Музей семьи Мазуров, Музей этнографии и Музей российско-украинской войны.

Разместится этот комплекс на улице Свободы, 22. Его планируется открыть до конца следующего года и завязать в пешеходный маршрут по городу.

Кроме того, по словам Симчишина, новой туристической локацией станет остров Любви на реке Южный Буг.

"Ищем визуальные идеи, чтобы обыграть наш Остров Любви на реке Южный Буг. Хотим превратить его в туристическую локацию – возможно, казацкий лагерь там обустроить, сделать паромную переправу или перекинуть туда мостик. Сейчас идет процесс наработки идей", – сказал мэр.

Он добавил, что, хотя в городе нет памятников архитектуры национального значения, зато есть более ста памятников местного значения, и некоторые из них очень интересные, со столетней историей. Также в городе есть и очень необычные памятники. Например, металлические скульптуры Мазура.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые популярные туристические города мира.