Названы самые популярные туристические города мира

В первую тройку рейтинга вошли два американских города.

Американский город Майами стал самым туристическим городом в мире: на 100 местных жителей там приходится 1,6 тыс. путешественников.

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Второе место в рейтинге занял Лас-Вегас, где на 993 гостей города приходится 100 местных. Тройку лидеров замкнул Дубай, в котором это соотношение составляет шесть к одному, передает Daily Mail.

Среди британских городов первенство досталось Эдинбургу - 445 туристов на 100 местных жителей. Лондон оказался лишь на 14-м месте, там приезжих почти в два с половиной раза больше, чем горожан.

В рейтинг также вошли Дублин -100 к 427, Гонконг - 100 к 398, и Сан-Франциско - 100 к 392. Десятку мегаполисов замкнули Вена, где число туристов в 3,29 раза больше, Сингапур, в котором на 100 местных приходится 316 приезжих, и Вашингтон - 100 к 286.