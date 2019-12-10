Пользователи TripAdvisor определили лучшие авиалинии мира за 2019 год

На вершину рейтинга попали в первую очередь авиакомпании, совершающие дальние авиаперелеты.

Пользователи популярного туристического портала TripAdvisor определили лучшие авиалинии в мире по итогам 2019 года, основываясь на личном опыте путешествий.

Читайте такжеНазваны самые популярные туристические города мира

При составлении свежего рейтинга, опубликованного на сайте TripAdvisor, пользователи оценивали качество сервиса на борту (вежливость и полезность бортпроводников, ассортимент меню, набор развлекательных материалов во время дальних полетов), комфорт в салоне самолета, современность воздушного флота, удобство при покупке билета и регистрации на рейс, а также работу с клиентами при форс-мажорах.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по версии TripAdvisor:

1. Singapore Airlines (Сингапур)

2. Qatar Airways (Катар)

3. EVA Air (Тайвань)

4. Emirates (Дубай, ОАЭ)

5. Japan Airlines (Япония)

6. Southwest Airlines (США)

7. Azul Brazilian Airlines (Бразилия)

8. Air New Zealand (Новая Зеландия)

9. Jet2.com (Великобритания)

10. ANA (Япония)

Стоит отметить, что в Сингапуре не только лучшие авиалинии мире, но и лучший аэропорт мира.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в рейтинге лучших авиакомпаний мира World Airline Awards 2019 победу праздновали Qatar Airways.