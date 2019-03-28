Опубликован свежий рейтинг лучших аэропортов мира (видео)

Украинские аэропорты в сотню лучших в мире в этом году не попали.

Британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, опубликовала новый ежегодный рейтинг лучших аэропортов мира.

На первом месте ежегодной премии в области авиаперевозок Skytrax World Airline Awards в седьмой раз подряд оказался аэропорт Сингапура "Чанги".

В целом, три первых места заняли азиатские аэропорты: Чанги (Сингапур); Ханэда (Токио, Япония) и Инчхон (Южная Корея) соответственно. Следует отметить, что в рейтинге японский и корейский аэропорты поменялись местами по сравнению с предыдущим годом.

Четвертое место занял международный аэропорт Хамад, расположенный в столице Катара Дохе. Он сместил на пятую строчку рейтинга международный аэропорт Гонконга.

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Далее следуют международный аэропорт Тюбу (Япония); международный аэропорт Мюнхена (Германия); аэропорт Хитроу (Лондон, Великобритания); международный аэропорт Нарита (Япония). Замыкает первую десятку международный аэропорт Цюриха (Швейцария).

Замыкает топ-100 аэропорт Биллунн (Дания), который в прошлом году занимал 87 место.

Украинские аэропорты в сотню лучших в мире в этом году не попали.

Рейтинг составляется по результатам опросов международных путешественников. Оценивались различные аспекты обслуживания: время обработки багажа, паспортный контроль, безопасность, регистрация на рейс, шоппинг, трансфер, отправка на гейтах.