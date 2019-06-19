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Опубликован свежий рейтинг лучших авиакомпаний мира

05:17, 19 июня 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Рейтинг лучших авиакомпаний мира World Airline Awards 2019 снова возглавили Qatar Airways, передает Лига.нет

Компания вернула себе лидерство после того, как уступила Singapore Airlines в прошлом году. В целом, это пятая победа Катарских авиалиний за всю историю исследования.

Singapore Airlines сместились на второе место, третье досталось японской ANA All Nippon Airways.

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В топ-10 также вошли: Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Qantas Airways, Lufthansa, Thai Airways.

Лучшими лоукостами названы AirAsia, easyJet и Norwegian. Летающий в Украину Ryanair занял девятое место в списке.

Пятерка лучших авиакомпаний Восточной Европы выглядит так: Аэрофлот, LOT Polish, S7 Airlines, Air Serbia и Wizz Air.

Украинских авиакомпаний не оказалось в рейтинге.

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Теги: #рейтинг#авиакомпания#Qatar Airways