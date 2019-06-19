Опубликован свежий рейтинг лучших авиакомпаний мира

Украинских авиакомпаний не оказалось в рейтинге.

Британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, опубликовала новый ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира.

Рейтинг лучших авиакомпаний мира World Airline Awards 2019 снова возглавили Qatar Airways, передает Лига.нет.

Компания вернула себе лидерство после того, как уступила Singapore Airlines в прошлом году. В целом, это пятая победа Катарских авиалиний за всю историю исследования.

Singapore Airlines сместились на второе место, третье досталось японской ANA All Nippon Airways.

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В топ-10 также вошли: Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Qantas Airways, Lufthansa, Thai Airways.

Лучшими лоукостами названы AirAsia, easyJet и Norwegian. Летающий в Украину Ryanair занял девятое место в списке.

Пятерка лучших авиакомпаний Восточной Европы выглядит так: Аэрофлот, LOT Polish, S7 Airlines, Air Serbia и Wizz Air.

Украинских авиакомпаний не оказалось в рейтинге.