SkyUp летом 2020 года откроет четыре новых авианаправления из Львова

Авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Авиакомпания SkyUp Airlines в будущем летнем сезоне начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Об этом сообщил гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий, передает ЦТС.

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По его словам, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом. Несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось добиться хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов.

Следует отметить, 25 октября авиаперевозчик открыл во Львове базу и активно расширяет свое присутствие там: в ноябре компания начала выполнять рейсы из Львова в Париж и Тель-Авив.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2020 года украинская авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия).