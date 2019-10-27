SkyUp запускает рейс из Львова в ОАЭ

Авиакомпания начнет летать из Львова в Шарджу.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 26 октября открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ). Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Также компания заявила о постоянном базировании своего лайнера на территории аэропорта "Львов" для выполнения регулярных и чартерных рейсов.

Рейс из Львова в Шарджу - один из трех новых направлений из аэропорта. Вскоре SkyUp также начнет полеты из аэропорта "Львов" в Париж (Бове) и Тель-Авив.

В аэропорту отмечают, что об интересе к рейсу уже свидетельствует пассажиропоток - 26 октября на вылет из Львова было максимальное заполнение - 189 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября SkyUp запустила три новых маршрута из Львова, два из которых являются внутренними.