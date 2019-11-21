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В Нью-Йорке для туристов откроют необычный парк

11:40, 21 ноября 2019
Новости туризма
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Парк будет расположен в западной части Манхэттена / фото wikipedia.org

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на afar.com.

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Парк будет расположен в западной части Манхэттена с панорамой города.

Это будет бетонная конструкция в форме тюльпана на основе 132 колонн. Он будет содержать в себе холмы, газоны и около 100 видов деревьев и кустарников.

В Нью-Йорке планируют открыть для туристов необычный парк / фото afar.com

В 2018 году Нью-Йорк посетило рекордное количество туристов – 65 миллионов. По словам организаторов, он станет третьим городским парком, куда смогут прийти как местные, так и туристы. 

Кроме этого, в  парке построят амфитеатр на 700 человек, где будут проходить живые выступления и образовательные семинары в течение всего года. Часть билетов на них не будет строить около 30 долларов, некоторые мероприятия проведут бесплатно. Это станет возможным благодаря финансированию проекта фондом Диллера – фон Фюрстенберга. 

Парк - "Маленький остров" в Нью_йорку / фото afar.com
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Теги: #парк#Нью-Йорк