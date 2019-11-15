Футуристический дизайн, экстремальные смотровые площадки и гигантский шпиль: топ самых высоких телевышек мира (видео)

Самая высокая на сегодняшний день телебашня мира находится в токийском районе Сумида.

Они иглами пронзают небеса, захватывая всех, кто стоит у подножия. Телебашня - это всегда одна из главных достопримечательностей любого города, а иногда и всей страны.

Топ самых высоких телевышек мира

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Небесное дерево, Япония (634 м) - самая высокая на сегодняшний день телебашня мира находится в токийском районе Сумида. На башне расположены две смотровых площадки: одна на высоте 350 метров, другая на 450. Внутри башни находятся более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр.

Телебашня Гуанчжоу, Китай (600 м) - эту телебашню в 2005-2010 годах построили специально к Азиатским играм. Ее венчает 160-метровый стальной шпиль. На башне есть несколько смотровых площадок, а также открытая платформа на высоте 488 м. На высотах 418 и 428 м расположены рестораны, которые вращаются.

Останкинская телебашня, Россия (540,1 м) - останкинская телебашня до сих пор является самым высоким сооружением в России и Европе. На ней есть три смотровые площадки: закрытый на высоте 337 м и две открытых на 85 м и 340 м.

Восточная жемчужина, Китай (468 м) - футуристическая конструкция телебашни является одной из самых заметных достопримечательностей шанхайского района Пудун. В конструкции здания есть 11 сферических компонентов. Две крупнейшие сферы - Space City диаметром 50 м внизу и Space Module диаметром 45 м чуть выше. Они связаны между собой цилиндрическими колоннами, которые являются номерами «Космического отеля».

Киевская телебашня, Украина (385 м) - считается самым высоким зданием в мире, что имеет решетчатую конструкцию. Башня состоит из стальных труб различного диаметра и весит 2 700 тонн. Башня на 60 метров выше Эйфелевой башни, но весит в 3 раза меньше.

Как ранее сообщал УНИАН, под Донецком появилась огромная телебашня, которая будет транслировать украинские каналы в оккупированных районах. Телебашня должна покрыть территорию всей Донецкой области, в том числе и оккупированные районы.