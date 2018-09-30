Под Донецком появилась огромная телебашня, которая будет транслировать украинские каналы в ОРДО

Телебашня должна покрыть всю территорию Донецкой области, в том числе и оккупированные районы.

В поселке Горняк Донецкой области построена самая высокая башня за времена независимости Украины.

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Как сообщает компания Телесети Украины на своей странице в Facebook, высота башни – 190 метров. Компания отмечает, что проект реализован "собственными силами, за счет исключительно собственных средств, по собственной инициативе и на свой риск".

«С Надеждой на правдивую информацию, с Верой в развитие телекоммуникаций Украины, с Любовью к своему делу мы построили башню в Горняке Донецкой области. Высотой 190 метров, самая высокая башня, построенная за времена независимости Украины. Собственными силами, за счет исключительно собственных средств, по собственной инициативе и на свой риск мы горды этой ПОБЕДОЙ!!! Слава Украине! Продолжение следует...», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали местные СМИ, данная башня, строительство которой началось в середине августа, должна покрыть территорию всей Донецкой области, в том числе и оккупированные районы.