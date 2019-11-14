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В центре Киева появятся необычные новогодние локации

13:57, 14 ноября 2019
Новости туризма
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Мероприятия стартуют 19 декабря / facebook.com/FolkUkraine

Об этом сообщает Vgorode, ссылаясь на организаторов Folk Ukraine.

Королевство вкуса

Тут всех гостей обещают угощать вкусными напитками и едой. Бургеры, мюнхенские колбаски, праздничная выпечка, ароматный глинтвейн и много сладостей. 

Королевство подарков

На этой локации вы найдете крафтовые подарки к праздникам. Сотни мастеров и рукодельниц со всей Украины привезут свои работы. 

Королевство развлечений

Прогнозируют, что это станет любимым местом для детей. Аттракционы, аниматоры, праздничные инсталляции и подарки. 

Королевство лайков для Insta-звезд

Для тех, кто любит яркие фото, создадут много фотозон на Софийской площади и на Владимирском проезде. Организаторы говорят, что будет очень сложно выбрать, где же сделать фото. 

Ранее сообщалось, что на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

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