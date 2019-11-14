В центре Киева появятся необычные новогодние локации

Новогодние локации в центре столицы разделят на "королевства".

Уже 14 декабря, к Новому году, на Софийской площади появятся четыре сказочные локации. Их разделят на "королевства".

Об этом сообщает Vgorode, ссылаясь на организаторов Folk Ukraine.

Королевство вкуса

Тут всех гостей обещают угощать вкусными напитками и едой. Бургеры, мюнхенские колбаски, праздничная выпечка, ароматный глинтвейн и много сладостей.

Королевство подарков

На этой локации вы найдете крафтовые подарки к праздникам. Сотни мастеров и рукодельниц со всей Украины привезут свои работы.

Королевство развлечений

Прогнозируют, что это станет любимым местом для детей. Аттракционы, аниматоры, праздничные инсталляции и подарки.

Королевство лайков для Insta-звезд

Для тех, кто любит яркие фото, создадут много фотозон на Софийской площади и на Владимирском проезде. Организаторы говорят, что будет очень сложно выбрать, где же сделать фото.

Ранее сообщалось, что на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.