В Трускавце планируют возвести крупнейший в Восточной Европе аквапарк

По словам городского головы, это будет "огромный объект" на 3 гектара.

В Трускавце планируется возведение крупнейшего в Восточной Европе аквапарка.

Об этом заявил городской голова Андрей Кульчинский, сообщает НВ.

Читайте такжеКуда поехать на выходных: британцы ответили, в каком городе лучше всего провести уикенд«Минимум год будет проектирование, потом три-четыре года круглосуточного строительства, поскольку это огромный объект на 3 гектара. Концепция предусматривает строительство крупнейшего аквапарка в Восточной Европе», – сказал он.

По словам Кульчинского, аквапарк разместится на месте самого недействующего дома во Львовской области – 25-этажки на выезде из Трускавца. Это здание инвесторы снесут или реконструируют. Согласно концепции строительства, объект будет включать гостиничные номера.

По состоянию на ноябрь 2019 года в Трускавце на этапе строительства находятся три проекта гостиничных комплексов.

Как сообщил Кульчинский, в Трускавце в 2018 году были открыты две новые шестиэтажные гостиницы уровня 3-4 звезды – Green Park (владелец – футболист Андрей Воронин) и «Алькор».

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области планируют запустить вертолетное сообщение с «Буковелем» и Трускавцом.