В Одесской области планируют запустить вертолетное сообщение с "Буковелем" и Трускавцом

На первом этапе компании-участники проекта планируют построить и оборудовать в Украине 9 вертолетных портов.

В Одесской области планируют запустить вертолетное сообщение с курортом «Буковель» (Ивано-Франковская область) и курортным Трускавцом Львовской области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, в регионе планируется реализация инвестиционного проекта «Воздушный экспресс», который предусматривает создание скоростных пассажирских перевозок.

В частности, перевозки планируется наладить между рядом областных центров и курортами Затока (Каролино-Бугаз, Одесская область), «Буковель» (Ивано-Франковская область) и Трускавец (Львовская область).

Отмечается, что соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между Одесской ОГА и ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС».

По словам заместителя председателя обладминистрации Светланы Шаталовой, проект предусматривает оборудование вертолетных площадок с искусственным или грунтовым покрытием на побережье Черного моря.

«Данный инвестиционный проект, предполагающий дополнительный вид пассажирских перевозок современным авиационным транспортом, даст еще один толчок к развитию туризма в Одесской области. Это инвестиции в регион и новые рабочие места, поэтому мы поддержали перспективу его реализации», - подчеркнула Шаталова.

Меморандум предусматривает, что к реализации проекта присоединятся вышеназванная транспортная группа совместно с американской корпорацией Trans World Service и корпорацией EXIM.

На первом этапе компании планируют построить и оборудовать в Украине 9 вертолетных портов. Отмечается, что именно столько украинских городов предлагается объединить благодаря регулярным вертолетным перевозкам проекта «Воздушный экспресс».

Следовательно, путь в Каролино-Бугаз из Киева займет 2 часа, из Винницы – 1 час 25 минут, из Черкасс - полтора часа.

По замыслу инвесторов, перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест. Они оборудованы всем необходимым: туалетной комнатой, буфетом, отделением для багажа, полками для ручной клади.