«Укрзализныця» планирует за пять лет вдвое увеличить количество скоростных поездов «Интерсити+»

Глава компании напомнил, что «Укрзализныця» установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в течение ближайших пяти лет вдвое увеличить количество скоростных поездов класса "Интерсити+".

Читайте такжеВ Европу на поезде: есть ли у украинцев альтернатива авиатранспорту

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

«Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Кроме этого, Кравцов напомнил, что «Укрзализныця» установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

«Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт «Борисполь», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до конца года запустить новый поезд украинского производства по маршруту - от железнодорожного вокзала (Киев) до международного аэропорта «Борисполь» (Киевская область).

Кроме того, с 27 октября 2019 года «Укрзализныця» запустила дополнительный ночной поезд от «Борисполя» до железнодорожного вокзала Киева.