«Укрзализныця» с 27 октября запустит дополнительный ночной поезд из аэропорта «Борисполь» до центрального вокзала Киева

Кравцов сообщил, что поезд будет отправляться со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибывать на станцию Киев - Пассажирский в 3:28.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 27 октября запустит дополнительный ночной поезд по маршруту - от международного аэропорта «Борисполь» (Киевская область) до железнодорожного вокзала (Киев).

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

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«Еще один поезд Kyiv Boryspil Express в ночное время. Пока в экспериментальном режиме. Будет курсировать с 27 октября. Отправляться экспресс с Международного аэропорта "Борисполь" будет около трех часов ночи. Спрос есть, ориентировочно с часу до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает около десяти рейсов», - написал он.

Кравцов сообщил, что поезд будет отправляться со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибывать на станцию Киев - Пассажирский в 3:28.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до конца года запустить новый поезд украинского производства по маршруту - от железнодорожного вокзала (Киев) до международного аэропорта «Борисполь» (Киевская область).

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.