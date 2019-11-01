Украинские туроператоры готовы развивать детские экскурсионные маршруты

Предлагается разработать 12-15 экскурсионных маршрутов по Украине историко-культурной и патриотической тематики.

Украинские туроператоры детского туризма выступили с инициативой по созданию национальной программы детских экскурсионных маршрутов «Моя Украина», в которую могут войти 12-15 экскурсионных маршрутов по Украине историко-культурной и патриотической тематики.

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Также туроператоры обеспокоены устаревшими регуляциями, которые еще действуют при организации детских экскурсионных поездок по Украине. Об этом шла речь во время заседания Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины, сообщили в пресс-службе Центра развития туризма Украины.

«Такими экскурсионными маршрутами, которые частично финансировались бы из государственного бюджета, могли бы стать маршруты на Черкащину – родину Тараса Шевченко, или в Батурин, столицу украинского гетманства, интересными для школьников были бы и поездки на Косовщину, где производят уникальную керамику», – отметил заместитель председателя Комитета по туризму ТПП Украины Владимир Царук.

По его словам, таких маршрутов сначала может быть немного – 5-6, но они должны частично дотироваться со стороны государства, чтобы побудить школьников к их посещению.

Также сообщается, что украинские туроператоры намерены создать рабочую группу по реализации этого проекта, а также решению ряда других проблем, которые мешают развитию детского экскурсионного туризма по Украине. В частности, речь идет о возможности прицепных вагонов для детских групп к поездам «Укрзализныци», а также уменьшении стоимости за бронирование билетов для детских групп, которое на сегодня составляет 100 гривен с каждого билета.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туроператоры предложили Министерству культуры, молодежи и спорта создать государственные программы поддержки детского туризма в Украине.