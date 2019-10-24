В аэропорту столицы Катара расширят терминал и обустроят тропический сад с водопадом

Расширение терминала значительно увеличит пропускную способность аэропорта Хамад.

Аэропорт Хамад в Дохе намерен расширить пассажирский терминал, что увеличит его пропускную способность и создаст дополнительные сервисы для пассажиров.

Об этом сообщает avianews.com.

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В рамках первого этапа строители возведут между удаленными посадочными галереями D и E здание, которое объединит их в единый комплекс в виде треугольника.

В нем разместится крытый тропический сад площадью 10 000 кв. м и водоем с водопадом площадью 268 кв. м. Высота потолка в этом месте составит 85 м, а для создания особого микроклимата на крыше установят специальные стекла, регулирующие подачу солнечного света.

Работы начнутся в начале 2020 года и завершатся к 2022 году. Дополнительные площади увеличит пропускную способность терминала до 53 миллионов пассажиров в год накануне Чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

После 2022 года продолжится расширение галерей D и E в противоположные стороны, что создаст дополнительные выходы на посадку и увеличит пропускную способность аэропорта до 60 миллионов пассажиров в год.

После реализации проекта в аэропорту Хамад откроют 11 270 кв. м площадей для торговли и заведений общественного питания, а также зал ожидания повышенного комфорта Al Mourjan lounge площадью 9 000 кв. м, из которого будет открываться вид на тропический сад.

Существующий терминал в аэропорту Хамад имеет площадь 600 000 кв. м и начал работу в 2014 году. Аэропорт является базовым для Qatar Airways, которая выполняет ежедневные рейсы в Киев.

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