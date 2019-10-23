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В Гамбурге бывший нацистский бункер превратят в отель

16:02, 23 октября 2019
Новости туризма
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В бункере-"замке" откроют отель / фото: elmundo.es

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на independent.co.uk.

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Отель откроется в середине 2021 года на вершине бункера, где расположен многоуровневый парк. В нем будет 136 номеров.

Бункер построен пленными рабочими для защиты жителей от воздушной бомбардировки во время Второй мировой войны. Он был рассчитан на 18 тысяч человек. У сооружения широкие входы, поэтому его называют "высокий бункер". Здание в форме замка шириной около 75 метров и высотой 35 метров.

По словам застройщика испанской гостиничной сети NH Hotel Group, компания осознает, что открывать отель на этом объекте с такой историей является ответственным заданием. На месте бывшего бункера компания планирует создать мемориал.

В конце Второй мировой войны в городе были построены более 1000 бункеров. До наших дней из них сохранилось около 650.

Как сообщал УНИАН, в Париже на территории Версальского дворца откроют отель Le Grand Contrôle Airelles Château de Versailles.

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Теги: #Гамбург