В Гамбурге бывший нацистский бункер превратят в отель

Здание имеет форму замка. Планируется, что в отеле будет 136 номеров.

В немецком городе Гамбурге бывший нацистский бункер St Pauli переоборудуют в отель.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на independent.co.uk.

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Отель откроется в середине 2021 года на вершине бункера, где расположен многоуровневый парк. В нем будет 136 номеров.

Бункер построен пленными рабочими для защиты жителей от воздушной бомбардировки во время Второй мировой войны. Он был рассчитан на 18 тысяч человек. У сооружения широкие входы, поэтому его называют "высокий бункер". Здание в форме замка шириной около 75 метров и высотой 35 метров.

По словам застройщика испанской гостиничной сети NH Hotel Group, компания осознает, что открывать отель на этом объекте с такой историей является ответственным заданием. На месте бывшего бункера компания планирует создать мемориал.

В конце Второй мировой войны в городе были построены более 1000 бункеров. До наших дней из них сохранилось около 650.

Как сообщал УНИАН, в Париже на территории Версальского дворца откроют отель Le Grand Contrôle Airelles Château de Versailles.