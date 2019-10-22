Пассажиры опоздали на рейс: в Wizz Air рассказали свою версию истории с отказом в посадке на самолет украинским спортсменам

В Wizz Air отметили, что Общепринятые стандарты в области авиации позволяют авиакомпании не задерживать рейс из-за пассажиров, которые не успевают на посадку.

Венгерская лоукостер-авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет 10 украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев, в связи с их опозданием на рейс.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

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«Wizz Air подтверждает, что 34 пассажира не явились на рейс W6 6119, который авиакомпания выполняла из Франкфурта в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) 18 октября. Авиакомпания ждала пассажиров дополнительные 15 минут, но они не явились на выход на посадку», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Общепринятые стандарты в области авиации позволяют авиакомпании не задерживать рейс из-за пассажиров, которые не успевают на посадку.

«Wizz Air не обязана покрывать дополнительные расходы или предлагать какую-либо компенсацию, поскольку ситуация возникла в результате препятствий, не связанных с работой авиакомпании. И хотя неудобства вызваны независящими от нас обстоятельствами, Wizz Air просит прощение у всех пассажиров», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет 10 украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев.

Пострадавшие пассажиры заявили, что прошли все регистрации и досмотры вовремя, а не пустили их на борт потому, что на рейс было продано слишком много билетов.