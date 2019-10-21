Продали слишком много билетов: популярный лоукостер отказал украинцам в посадке на самолет

Из-за этого десять украинских спортсменов, среди которых - дети, застряли в аэропорту Франкфурта.

Венгерская авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет десятерым украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев.

Об этом сообщила жена одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, людей, среди которых были и несовершеннолетние дети, просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя.

"Причина проста. Как сказали работники аэропорта, которые созванивались с авиалинией и пытались по-человечески помочь, что они (WizzAir) продали слишком много билетов, чем может вместить самолет. В результате пострадали БОЛЕЕ 30 человек, которые остались в чужой стране на произвол судьбы", - рассказала Оксана Сова.

При этом, подчеркнула она, в лоукостере Wizz Air даже не предложили талоны на питание и ночлег, не предложили возместить стоимость билетов.

"Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой!!, - добавила она.

Жена потерпевшего тренера, ссылаясь на слова работников аэропорта, отметила, что этот случай - не единственный. Однако, отметила она, туристам из США сразу возместили деньги за билеты.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Риге два десятка граждан Украины пропустили свой рейс по вине работников местного аэропорта.