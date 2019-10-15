В Мадриде туристам предлагают бесплатно посетить 156 культурных объектов
В столице Испании с 18 по 20 октября желающим предлагают бесплатно посетить 156 объектов, которые могут стать частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщает 34travel со ссылкой на сайт проекта Madrid Otra Mirada.
Вход в интересующие объекты, можно зарезервировать на официальном сайте проекта. Экскурсии будут проводиться бесплатно.
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Директор проекта Андреа Леви, сказала: "Это возможность познакомиться с городскими пространствами, которые выглядят призрачными", - говорится в сообщении.
В прошлом году культурная программа была посвящена объектам, которые могут войти в список Мирового наследия ЮНЕСКО, но появилось несколько новых участников. Например – Министерство иностранных дел, кладбище Сан-Исидро и театр Лопе де Вега. Одни из самых популярных объектов проекта – Музей королевы Софии, Исторический сад El Capricho, Фондовая биржа Мадрида и Национальная библиотека Испании.
Кроме того, в этих местах будут проводиться семинары, лекции и спектакли.
До 18 октября эксперты ЮНЕСКО посетят несколько из этих объектов. Ожидается, что до июля 2020 года решится, станут ли они частью Мирового наследия.
Напомним, в Италии восстановили бесплатный вход в музеи.