Мальдивы, Венеция и Мертвое море: топ-мест, которые могут исчезнуть уже в ближайшие 100 лет (видео)

Земля таит в себе много чудес природы и человека. Однако через глобальное потепление и другие изменения в климате, многие из них могут исчезнуть уже в ближайшие 100 лет.

Учитывая тот факт, что все эти изменения происходят с невероятной скоростью, мы можем быть одним из последних поколений, которому довелось увидеть одни из самых впечатляющих мест на Земле.

Большой Барьерный риф

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Крупнейший коралловый риф в мире вымирает в течение последних 30 лет. Из-за повышения кислотности воды и ее температуры уникальная рифовая система разрушается. Ученые предполагают, что уже к 2100 году он может полностью исчезнуть с лица Земли.

Венеция

Этот город постепенно уходит под воду уже несколько лет подряд. Уровень воды в каналы прибывает из-за таяния ледников. По прогнозам ученых, уже к 2028 году город может стать непригодным для жизни, а к 2100 полностью уйти под воду.

Мертвое море

За последние четыре десятилетия его площадь сократилась на треть, а обмелело оно на 24 метра. Единственный источник воды для Мертвого моря - река Иордан, которую активно эксплуатируют Израиль и Палестина. Пока страны продолжают использовать воду из реки, оно может полностью исчезнуть уже через 50 лет.

Мальдивские острова

Средняя высота острова составляет всего полтора метра от уровня моря – это самая низкая в мире страна. Через глобальное потепление Мальдивские острова могут быть затоплены уже через 100 лет. Мальдивы могут стать одной из первых стран, чье население окажется климатическими беженцами.

Великая китайская стена

Самое большое здание, сделанное человеком, может рухнуть из-за глобального потепления. Из-за температурных перепадов и естественной эрозии, стена уже разрушилась на 2/3. По данным ученых, уникальный памятник архитектуры может исчезнуть уже к 2030 году.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Кабмине назвали страны, с которыми планируется подписать безвиз для украинцев в ближайшие 5 лет.