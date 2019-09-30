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В Кабмине назвали страны, с которыми планируется подписать безвиз для украинцев

14:34, 30 сентября 2019
Новости туризма
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В правительстве назвали будущие безвизовые страны для украинцев / фото УНИАН

Об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду, сообщает Европейская правда.

"Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - залог открытие мира для украинцев, повышение уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав", - указано в программе.

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За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Также в 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине, упрощенный существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией, а также с Эквадором.

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Теги: #безвизовый режим#Безвиз для украинцев