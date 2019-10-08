Карпаты покрыло первым пухлым снегом – самым ценным среди любителей "лыжного" отдыха (видео)
19:05, 08 октября 2019Новости туризма
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Рыхлый снег, по которому еще никто не ездил, больше всего ценится среди любителей зимних видов спорта.
Склоны Карпат покрыло снегом / скриншот видео ТСН
Склоны Карпатских гор укрыты первым пухлым снегом.
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Как говорится в сюжете ТСН, на горнолыжном курорте Буковель камеры показывают заснеженные склоны. На урочище Драгобрат тоже выпал - в снеге и склоны, и здания, и ели. Именно такой рыхлый снег, по которому еще никто не ездил, больше всего ценится среди любителей зимних видов спорта.
Спасатели предупреждают, что в горах очень похолодало, поэтому к походам туда нужно отнестись с максимальной осторожностью – предупредить родных о маршруте и предполагаемом времени возвращения, не ходить группами менее трех человек и брать с собой проверенные карты.
Склоны Карпатских гор укрыты первым пухлым снегом
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