Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)

В Карпатах засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты.

Карпаты засыпало снегом / snig.info

В украинских Карпатах идет сильный снег.

Читайте также До -5°: синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

Засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты. В частности, совсем замело "Буковель", говорится в сюжете ТСН.

Местами слой снега достигал почти 30 сантиметров. И он не тает, потому что держится мороз. На курорте говорят, что сезон катания не за горами.

Напомним, в американском штате Монтана из-за сильного снегопада объявили чрезвычайную ситуацию.