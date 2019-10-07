Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)

14:00, 7 октября 2019
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В Карпатах засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты.

Карпаты засыпало снегом / snig.info
Карпаты засыпало снегом / snig.info

В украинских Карпатах идет сильный снег.

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Засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты. В частности, совсем замело "Буковель", говорится в сюжете ТСН.

Местами слой снега достигал почти 30 сантиметров. И он не тает, потому что держится мороз. На курорте говорят, что сезон катания не за горами.

Напомним, в американском штате Монтана из-за сильного снегопада объявили чрезвычайную ситуацию.

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Теги: #снег#погода
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