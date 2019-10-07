Буковель накрыл 30-сантиметровый слой снега (видео)
В Карпатах засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты.
В украинских Карпатах идет сильный снег.
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Засыпало и высокогорье, и горнолыжные курорты. В частности, совсем замело "Буковель", говорится в сюжете ТСН.
Местами слой снега достигал почти 30 сантиметров. И он не тает, потому что держится мороз. На курорте говорят, что сезон катания не за горами.
Склоны "Буковеля" покрыл 30-сантиметровый слой снега
Напомним, в американском штате Монтана из-за сильного снегопада объявили чрезвычайную ситуацию.
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