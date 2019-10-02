140 тысяч живых цветов в роскошном дворце: в Бельгии открыли масштабную цветочную выставку (видео)

Чтобы оформить их наилучшим образом, пригласили настоящих флористов и дизайнеров из десятков стран мира.

В Бельгии открыли масштабную цветочную выставку, для оформления которой использовали 140 тысяч живых цветов.

Читайте такжеРеалистичные цветочные животные и зажигательные танцовщицы: как прошел крупнейший карнавал Венгрии (фоторепортаж, видео)

Как говорится в сюжете ТСН, экспозицию разместили в настоящем дворце. Здесь - самые экзотические образцы со всего мира. Чтобы оформить их наилучшим образом, пригласили настоящих флористов и дизайнеров из десятков стран мира - Японии, Франции, США, Испании и даже Украины.

Одну из экспозиций американская дизайнер решила посвятить проблемам окружающей среды, для этого посадив цветы в тысячи пластиковых бутылок.

Насладиться этим цветочным чудом можно будет насладиться, увы, не долго - всего 4 дня, ведь потом растения завянут.

Как сообщал УНИАН.Туризм, каждую весну в Бельгии можно увидеть настоящее цветочное чудо в дикой природе, когда в лесу Халлербос (Hallerbos), также известном как "синий лес", цветут колокольчики.