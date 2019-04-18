Знаменитый "Синий лес" в Бельгии покрылся удивительным ковром из колокольчиков (фоторепортаж)

Лес Халлербос расположен примерно в 16 километрах от бельгийской столицы Брюсселя и является очень популярным местом для отдыха среди туристов и местных.

Бельгийский лес Халлербос (Hallerbos), также известный как "синий лес", ежегодно в середине апреля привлекает тысячи путешественников и фотографов благодаря огромному ковру цветов колокольчиков, покрывающих весь лес.

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Именно во второй половине апреля синие дикие гиацинты (Wild bluebells), как еще называют этот вид колокольчиков, расцветают на полную. Конечно, в зависимости от погоды - в разные годы сезон цветения этих цветов, который длится около недели-двух, может немного смещаться - на начало или конец месяца. Также опытные посетители леса советуют выбирать для похода утро или вечер перед закатом - тогда и лучшие пейзажи, и цветочные ароматы наиболее насыщенные.

Впрочем, если вы попадете в эти края в другое время года - все равно стоит заглянуть в заповедный буковый лес Хеллербос, который стал довольно популярным местом среди туристов и местных жителей, ведь выглядит он невероятно и является довольно уютным всегда.

Лес Халлербос расположен примерно в 5 километрах на юг от центра бельгийского города Халле (Halle) в провинции Фландрия, который не следует путать с одноименным городом в Германии. Это расстояние легко можно преодолеть чуть более чем за час пешком все время по прямой или же за полчаса проехать на велосипеде - веломаршрут составляет около 7 километров.

Также до "синего леса" можно доехать на авто из центра города за 15 минут по дороге N28 - около 9 километров. Или же воспользоваться общественным транспортом - около 10-15 минут от центра на автобусе номер 114 до станции Halle Vlasmarkt, а оттуда около 500 метров пройти пешком до леса.

Кстати, город Халле расположен всего в 16 километрах от столицы Бельгии - Брюсселя.

Напомним, в апреле в украинском городе Ужгород продолжается сезон цветения сакуры. Как это происходит - читайте в большом материале УНИАН.Туризм.